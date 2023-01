Tutto pronto per l’Open Day dell’istituto “Agrigento Centro”

Dopo due anni di stop causa pandemia, torna a svolgersi in presenza l’Open Day dell’istituto “Agrigento Centro” per presentare a genitori e futuri alunni l’ampia offerta formativa e far conoscere i suoi ricchi ambienti di apprendimento. Tre le date per visitare lo storico Istituto con i suoi spazi didattici innovativi, accoglienti ed efficaci per valorizzare le potenzialità di ciascun alunno, conoscere la progettualità curriculare ed extracurriculare, incontrare il dirigente scolastico e i docenti, partecipare alle molteplici attività laboratoriali: robotica, coding, lingua straniera, scrittura creativa, arte, scienze, musica, latino, inclusione, sport, informatica. Si comincia mercoledì 18 gennaio, alle 16, nel plesso “ Lauricella” e si replica il pomeriggio a “porte aperte” il 19 e 20 gennaio, rispettivamente nei plessi “Pirandello” e “Garibaldi”.

“Sarà una valida occasione – spiega il dirigente Rosetta Greco – per scoprire la nostra scuola, solidamente fondata sulle proprie radici culturali, ma anche aperta all’innovazione e inclusiva. La nostra priorità è creare un ambiente educativo stimolante e costruttivo, attento all’unicità della persona e alla centralità dello studente”.