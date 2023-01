Fermato dalla polizia consegna la cocaina: denunciato 46enne

Si ferma all’Alt impostogli dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, ed ha spontaneamente consegnato poco più di un grammo di cocaina che aveva con sé. Gli agenti, hanno subito proceduto a perquisizione personale e veicolare, ed entrambe le ispezioni hanno dato esito negativo. E’ successo lungo la strada statale 640 in territorio di Castrofilippo.

Un quarantaseienne, residente a San Giovanni Gemini, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti. Contestualmente i poliziotti gli hanno anche ritirato la patente di guida, e lo hanno segnalato alla Prefettura per il possesso di droga che era stata, appunto, spontaneamente consegnata.