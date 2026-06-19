Sono ben 51 i piloti iscritti al “5° Slalom Automobilistico Miniera Cozzo Disi” di Casteltermini che si correrà sabato 20 e domenica 21 giugno con il “Memorial Riccardo Arnone”. L’evento, iscritto nel calendario ufficiale Aci Sport, è organizzato dalla “Scuderia Armanno Corse”, con il supporto della “Casteltermini Corse”, ed è valido per il Campionato Siciliano e la Coppa di Zona. Oltre una decina le Scuderie presenti con propri piloti, provenienti da diverse province della Sicilia. In particolare, oltre all’Armanno Corse sono presenti le Scuderie Trapani Corse, Scuderia Sunbeam, Island Motorsport, Asd Dreparum Corse, Ro Racing, Motor Team Nisseno, Misilmeri Racing, Csi Sport, Temaut Phoenix e Team del Drago.

Tutto pronto quindi per il grande evento automobilistico con il percorso stradale già tutto scarificato e preparato. La giornata di sabato sarà dedicata alle fasi preliminari: dalle 15 alle 19, e in parte, in contemporanea, dalle 15:30 alle 19:30, ci saranno le verifiche tecniche in Piazza Duomo. Al termine la “Casteltermini Corse” con uno dei suoi sponsor il “Movida Sg Bar” in via Roma, offrirà una mega spaghettata a tutti i piloti, i meccanici e i loro familiari.

Si tratta di un evento imperdibile che vedrà piloti competere lungo le bellissime curve della strada provinciale 22, dove è situata la storica Miniera di Zolfo Cozzo Disi. Un tempo era una delle miniere più grandi d’Europa, un cuore pulsante per l’economia, che dava lavoro a tante persone provenienti dai paesi limitrofi. Domenica 21 giugno, alle 9, il 5° Auto Slalom prenderà ufficialmente il via con una ricognizione e tre manche cronometrate. Al termine della gara, per celebrare i vincitori e tutti i partecipanti, le premiazioni si svolgeranno in Piazza Duomo.

La gara è dedicata a Riccardo Arnone, un ex pilota di Casteltermini scomparso prematuramente. Particolarità della gara è che il tracciato di circa 3 chilometri è caratterizzato da un tratto di percorso con diverse postazioni di rallentamento con birilli, stretti tornanti e curve veloci.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Casteltermini e dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento attraverso il coinvolgimento del Settore Infrastrutture(che ha partecipato alle attività di verifica e collaudo del percorso di gara) della Polizia Provinciale, impegnata nei servizi di viabilità e di supporto alla gestione della circolazione lungo le aree interessate dall’evento e della Protezione Civile per gli aspetti logistici e organizzativi connessi alla sicurezza durante lo svolgimento della competizione. A ciò si aggiunge il sostegno della Presidenza del Libero Consorzio Comunale finalizzato a supportare l’organizzazione dell’evento ed a rafforzare la capacità attrattiva della gara.

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