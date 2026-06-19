L’Azienda Idrica Comuni Agrigentini ed EgoGreen annunciano, a seguito dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse presente sul sito Aica, l’avvio di una importante partnership finalizzata a rafforzare la presenza dei servizi sul territorio, migliorare il rapporto con l’utenza e promuovere, al tempo stesso, una cultura della sostenibilità ambientale e dell’innovazione. “Desidero informare i cittadini serviti da Aica che i servizi messi a disposizione dai negozi EgoGreen luce e gas sono del tutto gratuiti e senza scopo di lucro; nessuno ci corrisponde compensi per queste attività”. Lo afferma Marcello Giavarini, presidente EgoGreen Srl.

“Ringrazio sentitamente tutti gli EgoPoint -continua Giavarini – che, con spirito di servizio e profondo attaccamento al territorio agrigentino, si sono messi in gioco per rendere i nuovi allacci d’acqua e altri servizi più rapidi, evitando ai cittadini lunghe file e spostamenti presso la sede di Aica di Agrigento. Sono fortemente convinto che questa sinergia tra energia e acqua, realizzata attraverso i negozi EgoGreen, possa contribuire a modernizzare e rendere più adeguati i servizi nell’era attuale, fermo restando che EgoGreen e Aica rimangono due realtà distinte e separate nel loro assetto societario”.

EgoGreen continua così ad ampliare il proprio ecosistema di servizi, contribuendo concretamente alla transizione ecologica dei territori.

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