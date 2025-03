Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha istituito l’ufficio elettorale per predisporre tutti gli atti e adempimenti inerenti le elezioni di secondo livello nei liberi consorzi siciliani fissate per il 27 aprile prossimo. L’ufficio elettorale, composto da dirigenti degli Enti Locali, risulta composto da Roberta Marotta nel ruolo di presidente, Michele Giuffrida, componente, Pietro Librici, componente e Antonio Insalaco, segretario. Il segretario generale del Libero Consorzio di Agrigento Pietro Amorosia ha provveduto, altresì, con propria disposizione, alla costituzione del gruppo interno di lavoro per assistere l’ufficio elettorale medesimo sulle disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e città metropolitane, disciplinato dalla Legge Regionale del 4 agosto 2015.

Durante l’incontro si e’ discusso sulle modalità inerenti il voto dei Sindaci e dei consiglieri comunali e sulle diverse attribuzioni del voto ponderato dei comuni della Provincia Agrigentina. Le operazioni di voto si svolgeranno in Sicilia il 27 aprile e per il Libero Consorzio comunale di Agrigento presso l’aula consiliare Luigi Giglia, Palazzo della Provincia. Le elezioni di secondo livello sono fissate per scegliere i presidenti e i consiglieri dei Liberi consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani ed i componenti delle assemblee delle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Hanno diritto di voto gli organi elettivi comunali in carica alla data delle elezioni degli enti di area vasta. Le operazioni elettorali si svolgeranno nell’intera giornata del 27 aprile, dalle 8 alle 22.

