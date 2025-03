L’ufficio gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato l’appalto per i lavori di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale dell’Istituto di Istruzione Superiore “Francesco Crispi” (plesso piazza Zamenhof) di Ribera. La gara, alla quale hanno preso parte 211 imprese, effettuata in modalità telematica, è stata aggiudicata alla Ati Cap. Arcas Costruzioni di Peritore Roberta e e Ass. Alcal Srl, che ha offerto il maggior ribasso del 31,8895%. per un importo di aggiudicazione di 2.305.203,40 euro più Iva (compresi 126.686,23 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Si tratta di lavori finanziati con fondi destinati ai Liberi Consorzi e alle città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole. A breve sono previste la firma del contratto d’appalto e la successiva consegna dei lavori.

