Sarà inaugurata mercoledì prossimo, 17 dicembre, alle ore 10:30 la nuova sala operativa provinciale di Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, realizzata nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Sicilia per il monitoraggio e l’allertamento del rischio idrogeologico. L’inaugurazione avverrà nella sede del settore ambiente di via Acrone numero 25 (sala “Pellegrino”) dove il presidente Giuseppe Pendolino, insieme al dirigente del settore e al responsabile del servizio di Protezione Civile, illustreranno l’importanza di questo presidio, strategico per la prevenzione, la gestione delle emergenze e la tutela della sicurezza dei cittadini.

“L’apertura della nuova sala operativa è un investimento fondamentale per la sicurezza e un esempio di collaborazione efficace tra istituzioni – afferma il Presidente Pendolino – grazie all’impegno dello staff di Protezione Civile è stato possibile ottenere il finanziamento di questo progetto che avrà ricadute importanti sulla sicurezza del nostro territorio”. La nuova sala operativa è dotata di sistemi tecnologici avanzati per il controllo del territorio, l’elaborazione dei dati in tempo reale e la comunicazione con tutti gli enti competenti, consentendo una risposta rapida ed efficace in caso di eventi critici.

All’inaugurazione saranno presenti le massime istituzioni del territorio: Prefettura, Questura, Comandi provinciali delle Forze dell’Ordine, Sindaci dei comuni, Protezione Civile Regionale, Asp, Anas, Capitaneria di porto, Ispettorato Forestale, Servizio 118 e rappresentanti della Diocesi di Agrigento.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp