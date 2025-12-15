In occasione del passaggio dalla Valle dei templi della Fiamma Olimpica dei Giochi di Milano Cortina 2026, previsto per la giornata di domani, 16 dicembre, il Parco Archeologico ha fornito alcune indicazioni per l’accesso all’area archeologica. L’ingresso alla via Sacra sarà consentito regolarmente senza alcuna modifica ma la chiusura delle vie Passeggiata Archeologica e Panoramica dei Templi costringerà i visitatori a partire dalle ore 14 circa a utilizzare unicamente l’accesso di Porta V, in contrada Sant’Anna fino al termine delle iniziative previste e il relativo parcheggio fintanto che non sarà ripristinata la viabilità ordinaria.

