Confermate le iniziative già annunciate per il 21 settembre 2026 in occasione del XXXVI anniversario dell’assassinio del giudice Rosario Angelo Livatino rispettando le caratteristiche della sobrietà, tradizione e coerenza nel più vasto programma della “Settimana della legalità giudici Livatino Saetta” organizzata dall’associazione “Amici del giudice Rosario Angelo Livatino” Aps – Ets ed arricchita da tutta una serie di iniziative di altri soggetti ideatori ad iniziare dall’amministrazione comunale di Canicattì ed altri partners della stessa; grazie alla sensibilità dell’Arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano.

Il 21 settembre come al solito sarà dedicato alla figura del giudice Livatino nel solco della tradizione instaurata da Rosalia Corbo e Vincenzo Livatino, genitori del Magistrato elevato agli onori degli altari: Alle 10 ci sarà l’omaggio floreale alla “Cappella della Famiglia Livatino Corbo” nel cimitero comunale di via Nazionale; alle 10,30 nella chiesa di S. Domenico, la stessa frequentata dalla Famiglia Livatino e dal Giudice, si terrà la celebrazione eucaristica; alle 12 l’omaggio floreale alla “Stele Livatino” delle istituzioni in contrada S. Benedetto vecchio tracciato della Statale 640 Porto Empedocle – Caltanissetta.

Il 25 settembre in occasione del XXXVIII anniversario del duplice barbaro omicidio del giudice Antonino Saetta e del figlio Stefano alle 9,30 l’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” deporrà un omaggio floreale sulla tomba delle due Innocenti vittime della viltà mafiosa all’interno del cimitero di Canicattì in via Nazionale. La “Settimana della legalità giudici Livatino Saetta” prevede un lungo ed articolato programma il cui inizio è fissato per domenica 20 settembre grazie a tutta una serie di iniziative coordinate dall’amministrazione comunale che meglio di noi potrà informare le Istituzioni, la comunità ed i fedeli anche perché coinvolgono una moltiplicità di soggetti organizzatori.

Alla luce di quanto precede, si ribadisce che si è deciso di confermare tutti gli appuntamenti cari ai Genitori di Rosario Livatino – Magistrato e Martire per la giornata del 21 settembre in cui si ricorderà il XXXVI anniversario del vile e barbaro assassinio del Magistrato di Canicattì, elevato agli onori degli altari al termine del processo di Canonizzazione richiesto e sostenuto dall’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” mantenendo un momento di preghiera preparatorio per il 20 settembre così come gli omaggi floreali alla “Cappella di Famiglia Livatino Corbo” e alla “Stele Livatino” nonché l’omaggio del 25 settembre alla tomba del Giudice Saetta e del figlio Stefano.

In ottobre si svolgerà anche la manifestazione “I Madonnari disegnano la Legalità” riservata agli studenti con la collaborazione degli istituti scolastici cittadini. Sono previste comunque ulteriori iniziative in via di definizione sempre nel quadro della “Settimana della Legalità Giudici Livatino Saetta”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp