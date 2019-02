Tutto pronto per il Carnevale di Montevago 2019

Tutto pronto per il Carnevale di Montevago giunto quest’anno alla trentunesima edizione. Sfilate, concorsi ed esibizioni in maschera, momenti d’intrattenimento, laboratori creativi per i bambini e serate dance in programma, dal 2 al 5 marzo.

“Anche quest’anno rinnoviamo l’appuntamento con il carnevale montevaghese che da sempre vede grande partecipazione ed entusiasmo da parte dei cittadini”, afferma in una nota il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo. “L’auspicio è che possa essere una vera festa per tutti, all’insegna del sano divertimento per giovani e adulti. Una parte del programma – aggiunge – è dedicata ai bambini, sono previsti anche laboratori creativi e momenti di intrattenimento ad hoc. L’assessore alle attività culturali Calogero Armato ha coinvolto nell’organizzazione le associazioni culturali locali, un ringraziamento va a quanti stanno collaborando per la riuscita della manifestazione”.

Carnevale di Montevago 2019, appuntamento dal 2 al 5 marzo

Ecco il programma del Carnevale di Montevago 2019. Sabato 2 marzo, alle ore 17, apertura della XXXI edizione del Carnevale di Montevago con il concorso “La maschera più bella” dedicato a tutti i bambini a cura della Pro Loco “Rutilio Scirotta”. Alle ore 19:30 l’esibizione a cura delle palestre “Olimpia Ginnic Center” e “Asd Danza” nella tensostruttura che sarà allestita nel viale XV gennaio (accanto a scuola materna “Marin”). Alle 21.30 al via le danze e l’esibizione di alcuni gruppi mascherati nella tensostruttura. Domenica 3 marzo, alle ore 16 il Carnevale dei Bambini a cura dell’associazione Omnia Certe con spettacolo d’intrattenimento e distribuzione gadget. Alle ore 19:30 in scena le atlete e ballerine delle palestre “Olimpia Ginnic Center” e “Asd Danza”, a seguirà nuova serata dance ed esibizioni gruppi sul palco. Lunedì 4 marzo, alle ore 16, in programma il laboratorio artistico creativo e scrittura animata per bambini nei locali della biblioteca comunale a cura dell’associazione “Ad alta voce”. Dalle 19:30, nella tensostruttura, balli ed esibizioni. Martedì 5 marzo, il Carnevale dei Bambini a cura dell’associazione “Coro degli Angeli”, prevista distribuzione di gadget.