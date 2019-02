Aragona, Poste Italiane incontra il sindaco sul servizio recapito

Nota stampa – Si è svolto nei giorni scorsi, in un clima cordiale e di collaborazione, l’incontro tra il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, e alcuni rappresentanti di Poste Italiane.

Nell’occasione sono state condivise le azioni per sopperire alla carenza di toponomastica e alla presenza di invii con indirizzi errati o incompleti. L’Azienda ha proposto l’installazione di cassette modulari sulle strade di ingresso delle contrade, mentre l’Amministrazione Comunale si è impegnata a regolarizzare la numerazione civica. Nelle prossime settimane saranno effettuati i sopralluoghi congiunti, Azienda e Comune, per individuare le aree su cui intervenire.