Ad Agrigento continua la padel-mania. Il Kokko Soccer Club, storico centro sportivo di via Michele Caruso Lanza, ha inaugurato una nuova era con un cambio di gestione e un restyling che ha già conquistato sportivi e appassionati. Il cuore del rinnovamento? Tre nuovissimi campi da padel, realizzati con materiali di ultima generazione e illuminazione professionale, pronti ad accogliere tornei e sfide ad alto livello.

Il debutto ufficiale della nuova gestione è avvenuto lo scorso fine settimana con un torneo che ha registrato il tutto esaurito. Decine di coppie si sono sfidate in un clima di grande entusiasmo, tra colpi spettacolari e un pubblico caloroso. A trionfare è stata la passione per questo sport in continua ascesa, che ad Agrigento trova ora una casa moderna e funzionale.

Il Kokko Soccer Club, già noto per i suoi campi da calcetto e a 7, si propone oggi come punto di riferimento per il padel in provincia. Oltre ai campi, la struttura offre spogliatoi rinnovati, area ristoro, parcheggio e la possibilità di prenotare online tramite le principali piattaforme sportive2.

Il successo del torneo inaugurale è solo l’inizio: in programma ci sono già corsi per principianti, clinic con maestri federali e un circuito estivo che promette spettacolo e divertimento. Il padel ad Agrigento non è più una moda passeggera: è diventato un vero e proprio fenomeno sociale.

E tu, hai già impugnato la racchetta? 🎾

