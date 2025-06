Un sequestro da 50 milioni di euro è scattato tra l’Italia e il Marocco. È il più ingente in Italia nel 2025. Ad eseguire il provvedimento è la Guardia di finanza di Caltanissetta, coordinata dalla Dda della procura nissena, che ha dato avvio a un sequestro di primo grado di beni a un imprenditore gelese nel campo ittico. L’attività principale la commercializzazione di prodotti ittici a livello internazionale.

Secondo approfondite indagini l’imprenditore gelese già condannato in via definitiva per associazione mafiosa sarebbe stato referente della famiglia Rinzivillo di Gela per varie attività criminali tra le quali il riciclaggio di denaro.

L’operazione, per la quale sono impegnati oltre 60 militari del Comando provinciale di Caltanissetta, con il supporto di mezzi aerei della sezione aerea di Palermo e di diverse unità navali del Corpo, sta interessando le province di Caltanissetta, Trapani, Ragusa, Agrigento, Salerno, Pescara e paesi dell’Africa settentrionale. L’azione sarebbe legata a un’azienda locale del settore ittico. Maggiori dettagli sull’operazione saranno forniti successivamente.

