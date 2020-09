Tutti i vantaggi nel passare a un pc fisso all in one

Quando si parla di PC Desktop all in one si fa riferimento a una tipologia che sicuramente è destinata a rivoluzionare il mercato della tecnologia. Ormai sono in pochi ad avere ancora il vecchio computer fisso formato da una colonna, spesso da mettere per terra vicino alla scrivania, e tutte le periferiche iniziando dal classico schermo. Oggi si vedono molto più raramente questi computer che sono stati rimpiazzati da nuovi modelli che hanno tutto incluso nel desktop, come gli iMac di Apple che hanno il via a questa nuova generazione di computer e a questo segmento di mercato. Insomma, c’è solo lo schermo e al suo interno ha quello che vi serve senza ulteriori ingombri.

Ci sono tanti motivi per cui anche voi dovreste passare a questo nuovo modello il prima possibile, come spiegato di seguito in questo brevissimo focus.

Basta con l’ingombro del pc fisso tradizionale

Ovviamente, il primo motivo per cui conviene anche a voi comprare un pc fisso all in one è l’assenza dell’ingombro. Se prima eravate costretti ad avere sotto alla scrivania la colonna del pc che intralciava, ora non è più così. Ormai la tecnologia si è evoluta talmente tanto che oggi è possibile avere uno schermo piatto di grandi dimensioni che contiene un disco rigido ultra sottile.

Il pc desktop all in one è salvaspazio e non rischiate di sbattere contro la colonna come succedeva prima ogni volta che muovevate i piedi o passavate la scopa per terra. I computer diventano sempre più piccoli, sottili e salvaspazio: il pc desktop è lo step successivo dell’evoluzione tecnologica.

Un design curato e moderno

Non si tratta solo di comodità ma anche di un fattore estetico: potrete organizzare il vostro ufficio domestico con un pc fisso all in one di grande pregio che garantisce ottime prestazioni in modo elegante. Il design è infatti sofisticato e curato nel minimo dettaglio. È quello che serve per il vostro ufficio moderno e al passo con le ultime tendenze.

Il computer fisso all in one diventa un elemento decorativo dell’ambiente che può esser messo in mostra senza problemi anche nella zona living, cosa che non si può dire dei vecchi pc fissi tradizionali che rovinavano l’estetica. Questo modello di ultima generazione può addirittura diventare un sostituto della televisione grazie alle linee curate e minimal.

Prestazioni maggiori di un laptop

Molti diranno che tutto quello che faceva una volta il pc fisso tradizionale oggi lo fa anche un laptop. È vero solo in parte poiché un laptop spesso è uno strumento con limitata memoria, ram e soprattutto schermo più piccolo. Infatti, gli schermi sono dai 20 pollici in su per una visuale più ampia e comoda, sia che dobbiate elaborare un documento di testo che guardare dei video online. Ha prestazioni maggiori rispetto a un laptop o addirittura di un tablet che non sopperiscono a tutte le vostre esigenze.