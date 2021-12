Tutti gli aspetti positivi di una vacanza con il catamarano 

⁰Organizzare una vacanza con il catamarano può essere un modo per effettuare una gita diversa dalle solite, che arricchirà senza dubbio il proprio bagaglio di esperienze. Tra i motivi che possono spingere a scegliere questa imbarcazione per viaggiare, vi è il maggiore comfort che offre, nonché un certo livello di stabilità durante la navigazione, ma non solo. I benefici infatti sono tanti ed è opportuno considerarli con attenzione, per avere vacanze da sogno.

Vacanza con il catamarano: tutti gli aspetti positivi di questo tipo di imbarcazione

Una vacanza con il catamarano può essere un ottimo modo per sperimentare avventure diverse da quelle ordinarie e per visitare terre spettacolari. I vantaggi che questo tipo di imbarcazione possiede sono tanti e tutti le permettono di distinguersi dalle altre barche. Prima di tutto la struttura possiede due scafi e questo assicura una maggiore comodità nella parte interna, quindi più spazio nelle cabine. L’intero mezzo però dispone anche di un’ampia superficie, che garantisce elevata libertà di movimento per tutti i viaggiatori, che staranno estremamente comodi. In più il fattore della comodità è garantito anche da un’estesa area living e una larga area da utilizzare per cucinare. Perfetta per il relax poi la zona a prua, composta di solito da reti che possono fare da amaca e sono perfette per abbronzarsi.

Anche la poppa inoltre garantisce un certo spazio, quindi si può affermare che ogni punto del catamarano abbia dimensioni idonee per garantire libertà di muoversi.

Tra l’altro ci sono tantissime mete che possono essere visitate con questo tipo di imbarcazione. Si può infatti provvedere al noleggio catamarano per le Eolie, per le Egadi, per le Tremiti, ma non solo per isole italiane. Anche la Grecia ionica e le isole della Croazia andrebbero infatti visitate con questo mezzo. Non si deve dimenticare poi che è possibile anche richiedere l’aiuto di uno skipper, per godersi al meglio la propria gita e avere a disposizione un esperto della navigazione che guiderà la barca.

Non terminano qui poi le caratteristiche dei catamarani, che corrispondono a veri e propri vantaggi.

Gli altri elementi vantaggiosi del catamarano

La stabilità è un altro fattore importante, che consente di non soffrire di stomaco per le onde marine, perché grazie alla forma dell’imbarcazione, ogni inclinazione o movimento saranno attutiti. In più si tratta di strutture che hanno scafi perfetti per riuscire ad avvicinarsi anche di parecchio alla costa, cosa che non sempre è possibile con altre barche. Tutto ciò consentirà di stare più vicini a grotte, insenature, baie. In poche parole organizzare una vacanza in catamarano significa avere a disposizione tutti i comfort necessari di una sorta di appartamento, ma che servirà per navigare. Ulteriore fattore da considerare riguarda poi i consumi, che tendono a non essere eccessivi, rispetto a quelli che possono essere raggiunti con altre tipologie di barche. Insomma, si può considerare che questa imbarcazione sia conveniente sotto diversi punti di vista, che non riguardano solo il livello di comfort elevato, ma anche la possibilità di stare più a contatto con la natura.