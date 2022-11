Tutta colpa di Solone di Andrea Cirino anche in formato audiolibro

“Tutta colpa di Solone” anche in formato audiolibro (o audiobook): l’ultimo romanzo dell’agrigentino Andrea Cirino, adesso, si potrà non solo leggere ma anche ascoltare. Grazie all’audiolibro , dunque, sempre più utenti potranno ascoltare il libro non solo a casa, con uno speaker o un computer, ma anche on-the-go, tramite smartphone o tablet. “Tutta colpa di Solone” tratta in modo romanzato argomenti che ritraggono una società in degrado con numerosi problemi sociali e con un governo che non aiuta ma che pensa, piuttosto, ai propri privilegi. Un romanzo, in parte autobiografico, in cui l’agrigentino racconta fatti della politica locale ma anche nazionale. Il protagonista del testo si chiama Niria e sogna Solone e il suo servo che dialogano; l’arconte riconosce una società attuale decisamente corrotta e ne è profondamente deluso. La caratteristica stilistica del testo è un costante ritorno al passato, con numerosi flashback che ritraggono il protagonista e la sua famiglia, quando egli era molto giovane, dalla casa d’infanzia, agli amici, raccontando una meravigliosa Sicilia, con tutte le sue tradizioni. Il linguaggio usato è molto colloquiale e anche dialettale, soprattutto nei dialoghi. Spesso non si legge un libro per pigrizia, o perché si stancano gli occhi, non si trova il momento della giornata ideale per farlo, non si vuole portare con sé in giro un libro cartaceo, si viene continuamente distratti dal proprio smartphone… ecco che ascoltare un audiolibro rappresenta la soluzione ideale per eliminare tutte le scuse avute finora per non leggere e ritrovare, o riscoprire, la passione assopita per i grandi romanzi.

