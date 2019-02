Turno di riposo per la Seap Aragona,si torna in campo il 3 marzo a Terrasini

La Seap Aragona osserva un turno di riposo nel campionato di serie B2, girone I. Dopo la bellissima vittoria casalinga contro la capolista Santa Teresa di Riva, la formazione di coach Paolo Collavini non scenderà in campo nella 17esima giornata, la quarta di ritorno. Le biancazzurre torneranno a giocare il prossimo 3 marzo, in trasferta, contro il Volley Terrasini Palermo, formazione in lotta per la salvezza diretta. La gara si giocherà presso la struttura geodetica di Terrasini, con inizio alle ore 18.

Nel frattempo, la Seap Aragona continua ad allenarsi con grande concentrazione e tanta determinazione, al palasport Pippo Nicosia di Agrigento. Unica assente la palleggiatrice Martina Baruffi che si sottoporrà ad un intervento chirurgico ed il suo ritorno in campo è previsto tra circa un mese. Domani, venerdì 22 febbraio, la squadra svolgerà una seduta di allenamento al mattino. La ripresa degli allenamenti è prevista per martedì 26 febbraio.