Il comitato cittadino Raffadalese invita la gestione commissariale del servizio idrico ad una riduzione dei tempi tra i turni di distribuzione idrica. “E’ assurdo in piena estate – scrivono in una nota- ricevere l’acqua ogni 9 giorni, siamo stanchi di sentire giustificazioni di guasti alle condotte di riparazioni. Non ne possiamo più di vedere acqua riversa in strada e mancante nei rubinetti di casa, ci avete portato al terzo mondo”.