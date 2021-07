Al via centro malattie endocrine a Cefalù: pazienti anche da Agrigento

‏Sono stati visitati i primi sedici pazienti provenienti da diverse province della Sicilia tra cui Agrigento affetti da grave obesità e da patologia tiroidea.

Ha preso il via quest’oggi , 5 luglio, l’attività del centro di malattie endocrine e obesità del Gemelli Giglio di Cefalù con l’apertura degli ambulatori di chirurgia bariatrica e di chirurgia endocrina. “Sono state fatte le prime valutazioni con il team multidisciplinare – ha aggiunto Raffaelli – in vista della programmazione dell’attività chirurgica sia dell’obesità che delle patologie delle ghiandole endocrine prevista per la prima settimana di settembre. In alcuni casi gli interventi verranno eseguiti con tecnica robotica. E’ il secondo centro Gemelli Giglio a partire – ha affermato il presidente della Fondazione Giglio, Giovanni Albano – questo ci consente di ampliare l’offerta sanitaria con un partner d’eccellenza come il Gemelli offrendo la stessa qualità di cure nella nostra struttura”.