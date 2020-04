Turisti gratis in hotel, prestiti alle imprese: ecco la manovra SOS della Regione

L’assessore al Turismo, Manlio Messina, ha presentato un pacchetto di norme per aiutare la filiera alberghiera ed extralberghiera. Per incentivare le prenotazioni da parte dei turisti, siciliani compresi, la Regione pagherà alcune notti di pernottamento. Ad esempio, se una famiglia prenota un albergo per cinque giorni, due giorni li pagherà la Regione. Se prenota otto giorni, ne pagherà tre e così via. Un modo per immettere liquidità in un settore che prevede una stagione estiva pessima e per incentivare i turisti a prenotare nelle strutture alberghiere e nei b&b. Sempre sul fronte turismo, aiuti fiscali saranno garantiti alle agenzie di viaggio. Le associazioni sportive che ricevono aiuti dalla Regione avranno gli stessi finanziamenti del 2019, anche se non hanno fatto attività, e lo stesso finanziamento, anche un po’ maggiore con un incremento del fondo da 10 milioni, avranno i teatri e gli enti culturali sostenuti annualmente dalla Regione, anche se non faranno spettacoli a causa dell’emergenza sanitaria.