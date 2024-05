Una coppia di turisti francesi, di ritorno dalla spiaggia di Mollarella a Licata, al momento di recuperare l’auto ha trovato una brutta sorpresa. La vettura era stata scassinata da ignoti malviventi che hanno portato via quanto di valore vi era all’interno: un portafoglio con documenti, circa 500 euro, due telefoni cellulari ed effetti personali. Marito e moglie, dopo l’amara scoperta, si sono recati al Commissariato di Licata per denunciare il furto alla polizia. E gli agenti hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.