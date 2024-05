Il prossimo impegno per la Fortitudo è fissato per domenica prossima, 19 maggio, in trasferta contro Chiusi. Palla a due alle 18. Di punti nel girone di playout per la permanenza in serie A2, la squadra agrigentina ora ne ha 20, compiendo un passo avanti che però accorcia di poco la distanza dalla quota salvezza, a meno 8 dalla seconda piazza di Nardò. Coach Damiano Pilot, nel dopo partita contro Latina, ha sottolineato l’obbligo morale di “onorare questo campionato fino alla fine”. Fortitudo e Chiusi si sono scontrate il 24 marzo scorso nel campo del PalaMoncada, sfida terminata con il punteggio di 84:88.