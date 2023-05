Turista sbaglia strada, auto finisce giù per le scale

L’uomo alla guida ha sbagliato strada, e senza neppure accorgersene con la propria autovettura, presa a noleggio, è finito sui gradini della scalinata di via Oblati, nel centro storico di Agrigento. In quel momento, per fortuna, nessuna persona si trovava a percorrere le scale. Gli occupanti del mezzo, tutti turisti americani in vacanza nella città dei Templi, hanno chiesto aiuto ai residenti della zona. Poi non sapendo come recuperare la vettura, hanno allertato il centralino del 112. Poco dopo sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia municipale. A segnalare l’episodio è stato il quotidiano La Sicilia, nell’edizione di questa mattina.