Il maestro Gerlando Meli dona una sua tela a Le Vibrazioni

Il pittore agrigentino Gerlando Meli ha omaggiato, lo scorso 1 Maggio a Raffadali, il gruppo musicale Le Vibrazioni con un suo quadro dal titolo “Emozioni”.

La band si è congratulata con l’artista per la sua tecnica e per i suoi colori.

L’omaggio è avvenuto nel back stage alla presenza del sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro, del vice sindaco Salvatore Galvano, del presidente del consiglio comunale, Santino Farruggia e del presidente della Pro Loco, Nino Spoto.

Gerlando Meli, nella sua biografia scrive che è stato insignito di numerose Nomine e Titoli onorifici.

In una nota scrive di lui lo scrittore Paolo Cilona: ” È un pittore talentuoso, geniale, estroso e creativo che, esprime e manifesta nelle sue tele, profonde emozioni e grande forza espressiva. La sua pittura è un atto d’amore per l’arte attraverso il quale imprime visioni, immagini e colori. Dipinge di getto per comunicare ed evidenziare i segni più visivi ed espressivi della sua arte. I colori: rosso, verde, bianco, nero, giallo, blu, si susseguono come tanti battiti del cuore in un corollario umano dove la forza espressiva penetra e sancisce l’autenticità dell’opera pittorica.”

In foto il pittore Meli mentre dona l’opera al gruppo musicale Le Vibrazioni assieme al vice sindaco di Raffadali Salvatore Galvano