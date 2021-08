Turista si avventura sulla ripida scogliera tra Cala Calandra e il faro di Capo Grecale e non riesce poi piu’ a risalire, rischiando la vita. Sono dovuti intervenire 5 vigili del fuoco del distaccamento terrestre di Lampedusa per portarlo in salvo. I pompieri si sono portati in spalla, lungo tutta la scarpata, la scala e hanno lavorato, con il supporto via mare della Guardia costiera. Il turista, 49 anni di Firenze, e’ stato dunque messo in sicurezza e riportato su strada. (ANSA).