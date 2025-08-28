Ha rischiato la vita dopo essere rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre si trovava sotto la doccia in una residenza a Lampedusa. Si tratta di un turista in vacanza sulla più grande delle Pelagie. L’uomo è stato soccorso, dopo la segnalazione della moglie, dagli operatori del 118. I sanitari intervenuti hanno eseguito le prime manovre di rianimazione e disposto il trasferimento d’urgenza con elisoccorso all’ospedale di Agrigento. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

