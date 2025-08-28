L’Akragas SLP compie un nuovo e significativo passo nel proprio percorso di crescita: è stata ufficialmente istituita la Scuola Calcio Akragas SLP, progetto fortemente voluto dal presidente Salvo La Porta.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di porre i giovani al centro dell’attività sportiva, offrendo loro non solo l’opportunità di apprendere le basi calcistiche, ma anche di crescere in un contesto sano, inclusivo e formativo. La società intende così valorizzare ragazzi e ragazze che sceglieranno di indossare i colori biancazzurri, considerandoli non semplici allievi, ma il vero patrimonio da cui ripartire per costruire il futuro del club.

La Scuola Calcio Akragas SLP si propone infatti come luogo di formazione sportiva ed educativa, dove trasmettere valori fondamentali quali rispetto, sacrificio, collaborazione e passione. L’obiettivo è quello di creare un ambiente in cui ogni giovane atleta possa sentirsi parte integrante di una comunità, protagonista e custode del domani biancazzurro.

Il coordinamento tecnico del progetto è stato affidato a Dino De Rosa, figura di riferimento alla quale la società ha scelto di dare piena fiducia per guidare questa nuova avventura.

«La nascita della Scuola Calcio – sottolinea La Porta – rappresenta un sogno che comincia a prendere forma. Siamo convinti che investire nei giovani sia la strada giusta per garantire un futuro solido all’Akragas e al movimento calcistico della città».

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il responsabile tecnico Dino De Rosa al numero 388 358 7598.

