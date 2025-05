Stordito con lo spray al peperoncino e aggredito a calci e pugni in via Atenea nei pressi di alcuni locali della movida. Un giovane turista è finito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Non versa, per sua fortuna, in gravi condizioni. E’ successo nelle ore notturne. A picchiarlo sono stati due immigrati. Ad intervenire un’ambulanza del 118 e le pattuglie di polizia e carabinieri. I due migranti, residenti ad Agrigento, sono stati identificati. La loro posizione è al vaglio.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp