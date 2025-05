Un sessantenne è stato picchiato in strada, pare, da un branco di giovani, per motivi ancora da chiarire. L’episodio di violenza, si è verificato l’altra sera, in una traversa di viale Pietro Nenni a Favara. Almeno tre o forse quattro soggetti, allo stato da identificare, avrebbero avuto un alterco con il sessantenne e all’improvviso dalle parole si è passati alle vie di fatto.

La vittima è stata colpita a schiaffi, pugni e calci. In poco tempo s’è ritrovata a terra. Gli aggressori, a questo punto, forse perché resisi conto di averla fatta grossa, si sono dileguati. L’uomo, con un’ambulanza del 118, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, per le cure e medicazioni necessarie. I carabinieri della Tenenza cittadina, hanno notiziato la Procura di Agrigento, ed avviato le indagini per provare a risalire agli autori del pestaggio.

