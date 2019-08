Turismo, Scala dei Turchi tra le mete più apprezzate dagli italiani. VIDEO

Sole, mare cristallino, spiagge dalla sabbia bianca e fine, dove concedersi un po’ di meritato relax, lunghe passeggiate e delle belle nuotate, magari ammirando i pesci e il fondale. E’ questo che cercano i turisti italiani per il mese di agosto. Secondo i dati rilevati da PaesiOnLine.it, portale di viaggi e turismo del gruppo Valica, se tra coloro che hanno scelto giugno o luglio per le proprie vacanze estive, piu’ di una persona su 3 si e’ orientata verso il turismo lacustre, ad agosto l’85% dei viaggiatori sceglie una localita’ di mare. Paesaggi paradisiaci, che farebbero pensare subito ad una cartolina dalle Maldive, invece, non c’e’ bisogno di arrivare fin nell’Oceano Indiano, ci sono angoli di egual bellezza anche in Italia e in Europa. Da sempre, infatti, PaesiOnLine.it si impegna a promuovere le bellezze delle terre vicine e lontane, con particolare attenzione a quelle meno conosciute, ed e’ grazie ai numerosi post condivisi in rete ogni giorno dalla sua redazione, che gli utenti sono riusciti a scovare dei veri e propri angoli di Paradiso, piu’ vicini – e soprattutto piu’ economici – delle lontane mete tropicali.

Per quanto riguarda l’Italia, le regioni che hanno riscosso maggior successo sono Sicilia e Sardegna. In particolare, in Sicilia le mete piu’ apprezzate sono Scala dei Turchi, nella provincia di Agrigento, la scalinata sul mare piu’ bella d’Italia, di un bianco accecante, che quasi contrasta con il blu intenso dell’acqua, e la Spiaggia di Tonnarella dell’Uzzo di Scopello, all’interno della Riserva dello Zingaro, in provincia di Trapani, piccola e raccolta, ma dalla bellezza immensa, adagiata all’ombra di un’antica tonnara. Spostandoci in Sardegna, tra le localita’ piu’ mozzafiato troviamo Cala Brandinchi di San Teodoro, in provincia di Olbia-Tempio, nota anche come la piccola Tahiti italiana per la bellezza delle spiagge e le sue acque cristalline, e Punta Molentis, a Villasimius, nella provincia di Cagliari, una spiaggia bagnata dalle acque di due mari, e dai colori davvero caraibici. A Realmonte, vicino Agrigento, sono presenti altre spiaggia molto suggestive, come quella delle “Pergole”, guarda il VIDEO.