“Sos Razzismo” anche spiggia: Flash mob a Giallonardo

Il gruppo “Sos Razzismo” che, come è noto, in provincia di Agrigento lavora ogni giorno nel tentativo di dire no al razzismo, nel pomeriggio di oggi 12 agosto, ha tenuto un Flash mob sulla spiaggia di Giallonardo contro il razzismo e la indifferenza nei confronti degli ultimi e le scelte disumane nei confronti dei migranti.

La manifestazione ha riscosso tra i bagnanti consensi e partecipazione. Al tramonto lancio di fiori in mare nei pressi di una barca di migranti abbandonata sulla battigia.

La manifestazione ha avuto anche lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica al problema dei migranti bloccati sulla Open Arms.