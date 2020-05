TURISMO. PROSSIMA SETTIMANA ENIT E MIBACT PRESENTANO PIANO MARKETING A REGIONI

“La prossima settimana Enit e Mibact presenteranno un piano marketing ai rappresentanti delle regioni. Lo faremo per promuovere il turismo in Italia in una fase particolare per il nostro paese, in un momento nel quale, nonostante il covid, aumenta la percentuale di sentiment positivo accompagnato da manifestazioni di solidarieta’ nei confronti dell’Italia”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Enit Giorgio Palmucci, ospite di un webinar promosso dal Gruppo di lavoro di AIDDA (Associazione Imprenditrici Donne e Dirigenti di Azienda) sul turismo, coordinato dalla presidente di Aidda Sicilia e imprenditrice alberghiera, Ornella Laneri. Nel corso del webinar, dove sono stati affrontati tutti i nodi e i problemi che gli operatori turistici a vari livelli stanno affrontando, Aidda ha avanzato con Edy Dalla Vecchia, presidente di Aidda Veneto, una proposta per un credito di imposta per aziende che promuovano viaggi in Italia per i propri dipendenti. Una proposta che sara’ presentata nei prossimi giorni al Ministro Franceschini e alla Sottosegretaria al Mibact Lorenza Bonaccorsi, anche lei protagonista nei giorni scorsi di una videoconferenza sul turismo con un centinaio di socie Aidda, imprenditrici del settore. Aidda ed Enit proseguiranno il confronto nelle prossime settimane.