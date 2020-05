CORONAVIRUS. IN SICILIA 6 NUOVI CASI IN 24 ORE, RICOVERATI IN CALO

Sei nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il dato emerge dal report giornaliero diffuso dalla presidenza della Regione. I contagiati al momento nell’Isola sono 1.522, uno meno di ieri, mentre si registrano sette guariti in piu’ che fanno salire il computo complessivo a 1.627. Dall’inizio dei controlli i casi scoperti in Sicilia sono 3.417, i decessi sono fermi a quota 268. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 127.348 (+3.775 rispetto a ieri), su 112.329 persone. Scendono a 118 i pazienti ricoverati (ieri erano 129): undici di loro sono in terapia intensiva. Sono 1.404, invece, i positivi in isolamento domiciliare.