“Turismo, ospitalità e accoglienza”, webinar della camera di commercio

“Turismo, ospitalità e accoglienza: il digitale per la crisi, prima parte” è il titolo del webinar organizzato dalla Camera di Commercio di Agrigento, tramite il proprio ufficio Pid (Punto impresa digitale), per aiutare imprese e lavoratori a migliorare competenze digitali e presenza sul web. L’appuntamento, gratuito, martedi 22 Giugno dalle 15.00 alle 17:00

L’accesso al webinar è aperto a tutti i lavoratori e referenti delle imprese di Agrigento con iscrizione da effettuare attraverso il seguente link.: https://forms.gle/kPtxCYdvQgB9Eq6u6

I webinar di formazione proposti dalla Camera di Commercio nel primo semestre di quest’anno (da Gennaio a Giugno) rientrano nel progetto “Eccellenze in digitale”.

“L’iniziativa di Unioncamere supportata da Google – sottolinea il commissario straordinario della CCIAA di Agrigento Giuseppe Termine – è finalizzata a coinvolgere le imprese affinchè possano sviluppare competenze digitali in modo da avviare un dialogo sulle opportunità economiche della rete “.