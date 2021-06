Covid in Sicilia, salgono i positivi: 200 nuovi casi e 8 vittime

Sale il contagio in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore, registrati 200 nuovi casi di Covid-19. I tamponi processati sono stati 15.260 e così il tasso di positività è del 1,31% (ieri era del 1,64%). I morti sono stati 8 e il totale delle vittime sale a 5.920. E’ quanto si evince dal bollettino del Ministero della Salute di martedì 15 giugno.

I nuovi casi suddivisi nelle nove province siciliane: Palermo: 20 (69.808 casi dall’inizio della pandemia); Catania: 80 (59.897); Messina: 1 (26.618); Siracusa: 11 (16.536); Trapani: 15 (13.972); Ragusa: 10 (12.893); Agrigento: 28 (11.966); Caltanissetta: 24 (11.637); Enna: 11 (6.376).

I guariti sono stati 456, e il numero delle persone attualmente positive è di 6.367, delle quali 343 in ospedale (34 in terapia intensiva), e 6.024 in isolamento domiciliare.