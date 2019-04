Turismo, in Sicilia inaugurato nuovo resort

Aeroviaggi – primo tour operator per posti letto in Sicilia e Sardegna, tra le prime dieci catene alberghiere in Italia – ha inaugurato oggi l’Himera Beach Club, l’esclusiva struttura situata sulla costa nord della Sicilia a 16 chilometri da Cefalù. Il presidente di Aeroviaggi Antonio Mangia, nel corso di una conferenza stampa, ha illustrato i punti di forza del nuovo complesso alberghiero, con 149 camere e 400 posti letto, la cui stagione turistica comincerà domani. Himera Beach Club, ex complesso alberghiero di Campofelice di Roccella, è stato rilevato da Aeroviaggi nel luglio 2018 per un investimento complessivo tra acquisizione e ristrutturazione pari a circa 12 milioni di euro. Con l’apertura della struttura, Aeroviaggi punta al rafforzamento della sua presenza in Sicilia e Sardegna – che conta 14 strutture alberghiere con oltre 9.000 posti letto con la previsione di raggiungere a fine 2019 1 milione di presenze complessive – e alla diversificazione e potenziamento dell’offerta turistica nell’area.

“Sono fiero di annunciare l’apertura di Himera Beach Club con cui diamo ufficialmente il via alla stagione estiva 2019 di Aeroviaggi – ha commentato Mangia – La struttura che si appresta a divenire un nuovo simbolo di eccellenza del turismo nella Regione testimonia il nostro costante impegno e l’attenzione allo sviluppo e rilancio del comparto turistico nel territorio. Attraverso la riqualificazione di questa struttura ricettiva intendiamo infatti contribuire a ingenerare nuovo indotto a livello turistico, economico e occupazionale”. Nel corso della conferenza stampa il presidente Mangia ha fornito anche alcuni dati di bilancio del Gruppo, il cui fatturato nel 2018 ha superato gli 88 milioni di euro, ha un capitale sociale di 22 milioni e 5 milioni di riserve.

Le 14 strutture alberghiere, 12 delle quali sono di proprietà, occupano complessivamente 1050 lavoratori e registrano quasi il tutto esaurito fino alle fine della stagione. Il mercato di riferimento, oltre a quello nazionale, è da sempre quello francese, sul quale Aeroviaggi è presente dal 1975 come tour operator integrato offrendo pacchetti all inclusive di una o due settimane. L’Himera Beach sorge a pochi passi dal litorale di Campofelice di Roccella. Costruito in tipico stile mediterraneo, è delimitato da alte palme e da una lunga spiaggia di sabbia. Il complesso, disposto su tre piani, è composto da 149 camere totalmente rinnovate in stile mediterraneo. Il club dispone di una spiaggia privata e di una piscina attrezzata.(ANSA).