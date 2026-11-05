Turismo, la scuola incontra le imprese: al “Nicolò Gallo” il tavolo provinciale per formare i professionisti dell’accoglienza

La dirigente scolastica Pisano promuove il confronto tra istituti, operatori turistici e istituzioni: «La formazione deve rispondere alle esigenze delle imprese». Federalberghi traccia il bilancio della stagione agrigentina, Sodano punta su inglese e sostenibilità.

AGRIGENTO – Mettere attorno allo stesso tavolo scuola, imprese e istituzioni per costruire nuove opportunità di formazione e lavoro nel settore turistico. È questo l’obiettivo del Tavolo territoriale provinciale sull’istruzione turistica, ospitato dall’Istituto “Nicolò Gallo” di Agrigento, un’iniziativa che punta a rafforzare il collegamento tra il mondo dell’istruzione e quello dell’ospitalità, della ristorazione e dell’accoglienza.

A promuovere il confronto è stata la dirigente scolastica Pisano, convinta che il futuro del turismo agrigentino passi anche dalla capacità di formare giovani professionisti preparati ad affrontare le esigenze di un mercato in continua trasformazione.

«Vogliamo creare una sinergia tra gli istituti alberghieri, gli istituti tecnici a indirizzo turistico e le realtà imprenditoriali che operano nel nostro territorio», ha spiegato la dirigente, sottolineando l’importanza di avviare un dialogo stabile e uno scambio reciproco di esperienze.

La scuola, infatti, fornisce agli studenti conoscenze e competenze attraverso le attività didattiche e laboratoriali, ma ha bisogno di confrontarsi costantemente con chi lavora ogni giorno negli alberghi, nei ristoranti e nelle strutture ricettive. Un rapporto diretto con le imprese che consenta di aggiornare l’offerta formativa, orientandola verso le professionalità realmente richieste dal mercato.

Per Pisano, il tavolo provinciale rappresenta anche un’occasione per valorizzare l’istruzione turistica e alberghiera già a partire dalle scuole medie, aiutando studenti e famiglie a conoscere percorsi formativi che possono offrire concrete prospettive occupazionali.

«Siamo un territorio a vocazione turistica e non possiamo permetterci di non valorizzare pienamente le nostre risorse», ha evidenziato la dirigente, richiamando la ricchezza culturale, storica, naturalistica ed enogastronomica della provincia. Un patrimonio che richiede servizi di accoglienza all’altezza delle aspettative dei visitatori e, soprattutto, personale qualificato.

Federalberghi: «Giugno e luglio difficili, bene settembre e ottobre»

Il confronto ha offerto anche l’occasione per fare il punto sullo stato di salute del turismo agrigentino. Il presidente di Federalberghi ha descritto una stagione caratterizzata da risultati altalenanti, con giugno e luglio particolarmente difficili per la destinazione Agrigento, compensati da un settembre e un ottobre decisamente più positivi.

Un andamento che conferma quanto sia importante lavorare sulla competitività della destinazione, sulla qualità dell’offerta e sulla capacità di attrarre visitatori anche al di fuori dei mesi tradizionalmente più frequentati.

Nel corso dell’incontro è stato ricordato che, negli ultimi quindici anni, le presenze turistiche in Sicilia sono cresciute di oltre il 70 per cento, con un incremento vicino al 70 per cento anche sul fronte occupazionale, secondo i dati richiamati da Federalberghi.

Ma la crescita dei flussi turistici porta con sé una necessità sempre più evidente: disporre di personale adeguatamente formato.

«Le opportunità di lavoro ci sono, perché c’è domanda», è stato sottolineato dal rappresentante degli albergatori, che ha invitato a superare il pregiudizio secondo cui gli istituti alberghieri rappresenterebbero un percorso scolastico di secondo livello. Al contrario, si tratta di scuole chiamate a preparare figure professionali indispensabili per un settore strategico dell’economia siciliana.

Sodano: «Conoscere l’inglese è fondamentale»

Al tavolo è intervenuto anche il sindaco di Agrigento Michele Sodano, che ha indicato nella formazione linguistica e nella sostenibilità ambientale due elementi fondamentali per il futuro turistico della città.

Il primo cittadino ha ribadito la necessità di inserire Agrigento nei circuiti internazionali del turismo sostenibile, intercettando una domanda sempre più attenta alla tutela dell’ambiente, all’economia circolare e alla qualità delle destinazioni.

Ma soprattutto ha rivolto un messaggio agli studenti e ai dirigenti scolastici: «Conoscere l’inglese non è secondario, è fondamentale. Significa poter competere nel mondo».

Sodano ha annunciato la volontà di favorire percorsi di formazione linguistica, ritenendo la conoscenza dell’inglese indispensabile non soltanto per accogliere i turisti, ma anche per sviluppare attività imprenditoriali e promuovere i prodotti e le eccellenze siciliane sui mercati internazionali.

Il sindaco ha inoltre richiamato la necessità di valorizzare le competenze e costruire nuove collaborazioni, sostenendo che il turismo possa diventare uno dei principali motori di sviluppo economico di Agrigento.

Dalla formazione al lavoro, la sfida del territorio

Il tavolo promosso dall’Istituto “Nicolò Gallo” pone dunque una questione concreta: come trasformare la vocazione turistica della provincia in opportunità professionali per i giovani, creando un collegamento più efficace tra il percorso scolastico e il mondo del lavoro.

Una sfida che riguarda direttamente le imprese, chiamate a contribuire alla formazione delle nuove generazioni, ma anche le istituzioni, alle quali spetta il compito di accompagnare lo sviluppo del settore.

È proprio questo il valore dell’iniziativa voluta dalla dirigente Pisano: fare della scuola un punto di incontro tra formazione e sistema produttivo, affinché i giovani possano trovare nel proprio territorio non soltanto occasioni di studio, ma anche prospettive concrete per costruire il proprio futuro.

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