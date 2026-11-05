Il giudice del Tribunale di Agrigento, Nicoletta Sciarratta, ha condannato a 2 anni e 3 mesi di reclusione un commerciante di 51 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia e violazione di domicilio. Il verdetto rispecchia esattamente la pena che era stata sollecitata dal pubblico ministero al termine della requisitoria.

La dolorosa vicenda, ricostruita grazie alle indagini della Polizia dopo la denuncia della vittima, si è snodata dal giugno 2024 all’aprile 2025. Secondo l’impianto accusatorio, l’uomo aveva reso la vita impossibile all’ex moglie, facendola precipitare in un grave e perenne stato di ansia e sofferenza.

Il 51enne avrebbe tentato più volte di aggredirla fisicamente, perfino davanti ai figli della coppia. L’ossessione dell’uomo si traduceva in continui pedinamenti per le vie della città, insulti e violente scenate sul posto di lavoro della donna.

Le molestie correvano anche sul web attraverso messaggi continui, videochiamate offensive e commenti denigratori sotto i post pubblicati dalla vittima su TikTok. In un’occasione, l’imputato si era spinto fino a introdursi abusivamente nell’abitazione dell’ex moglie per rovistare tra i mobili.

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