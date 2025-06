Tumulazioni: il Comune di Agrigento requisisce cappelle private per fronteggiare l’emergenza

Il Comune di Agrigento interviene per fronteggiare l’emergenza tumulazioni che da oltre dieci anni affligge la città. Con un’ordinanza firmata dal sindaco Francesco Miccichè, sono stati requisiti 41 posti liberi e disponibili all’interno di cappelle private ubicate nel cimitero di Piano Gatta.

Il provvedimento si è reso necessario per rispondere alla cronica carenza di spazi per le sepolture, una situazione più volte denunciata dai cittadini e dai familiari dei defunti, costretti spesso ad attendere tempi lunghi per le tumulazioni o a trovare soluzioni provvisorie.

L’ordinanza dispone la requisizione temporanea dei loculi inutilizzati, appartenenti a privati cittadini, per garantire il diritto alla sepoltura e dare una risposta immediata all’attuale emergenza sanitaria e logistica.

Secondo quanto stabilito, le cappelle requisite saranno utilizzate fino alla realizzazione di nuovi spazi cimiteriali o fino alla conclusione dello stato di emergenza. Gli uffici comunali hanno avviato le procedure per individuare con precisione i posti liberi e per notificare il provvedimento agli intestatari delle cappelle interessate. Il problema della carenza di sepolture ad Agrigento è noto da tempo e, ad oggi, non ha ancora trovato una soluzione strutturale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp