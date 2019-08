TUA, prolungate fino al 25 agosto per gli under 18 le corse serali gratis (dalle 20 alle 24)

Prolungata fino al 25 agosto, dalle ore 20 alle 24, la possibilità per i ragazzi che non hanno ancora compiuto 18 anni di viaggiare gratuitamente, sui bus della linea 2 della TUA (Trasporti Urbani Agrigento). Inizialmente l’offerta era prevista per il weekend di Ferragosto.

Meno ciclomotori sulle strade delle località balneari della città, maggiore sicurezza per i ragazzi e al contempo più tranquillità per le loro famiglie. Sono questi gli obiettivi dell’iniziativa intrapresa dall’amministrazione comunale di Agrigento e dalla TUA.

Questo servizio offerto agli under 18 nasce nell’ambito dell’intensificazione serale delle corse urbane della linea 2 (Agrigento centro – San Leone – Le Dune – Villaggio Mosè) della Tua per tutto il mese di agosto che prevede anche il prolungamento orario fino alle ore 24.