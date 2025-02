TUA e San Valentino: Echi poetici celebrano Agrigento, Capitale della Cultura 2025

Torna l’iniziativa dell’azienda di trasporto urbano per celebrare Agrigento Capitale della Cultura 2025

Sono “Vogliu addivintari fiuri” di Giuseppe Volpe, “Agrigento, capitale d’amore” di Miriam Lupo e “Agrigento, fiaccola di cultura tra ombre e splendore” di Federica Balistri le tre poesie vincitrici della seconda edizione di “Una poesia per Agrigento”, il concorso ideato dalla TUA.

Il successo dell’anno scorso e la bellezza dei versi di tutte le poesie presentate hanno convinto la Trasporti Urbani Agrigento a ripetere l’iniziativa nata per celebrare “Agrigento Capitale della Cultura 2025”, in occasione della festa di San Valentino. Anche quest’anno le tre poesie vincitrici sono state scelte dal responsabile del settore poesia della “Strada degli Scrittori”, Giovanni Salvo.

Come avvenuto per le prima edizione del contest di poesia per descrivere la città di Agrigento, numerosi e appassionati sono stati i componimenti presentati. Per questo la TUA ringrazia ogni partecipante e invita tutti a leggere le tre poesie vincitrici sul sito www.trasportiurbaniagrigento.it e sui canali social dell’azienda.

I tre vincitori hanno ricevuto in premio l'abbonamento mensile al servizio urbano della TUA, per ogni mese, fino al 31 dicembre 2025 e una cena per due persone, nel giorno di San Valentino, al ristorante "Al porticciolo". Nello stesso ristorante di San Leone si è svolta la cerimonia di premiazione.

In particolare, il comunicato richiama il primo passaggio consiliare del 28 dicembre, considerato lacunoso, dopo il quale alcuni consiglieri hanno richiesto un’integrazione documentale da parte degli uffici tecnici del Comune. Proprio grazie a questa richiesta è emerso un fatto grave:

Il 22 ottobre 2024, l’avvocato Antonio Insalaco, su richiesta dell’assessore Gerlando Principato, ha espresso un parere legale su un grave inadempimento contrattuale della TUA.

L’azienda avrebbe emesso biglietti a corsa semplice, invece di quelli con validità temporale di 90 minuti, come previsto dal contratto in vigore.

Tale condotta, praticata dal 2008 al 2022, avrebbe portato a un ingiusto guadagno per la TUA e a un danno economico per i cittadini.

L’ufficio tecnico comunale, tramite una nota firmata dall’ingegnere Alberto Avenia il 21 gennaio 2025, ha quantificato il danno economico in 2.960.000 euro, cifra alla quale andrebbero aggiunti interessi e rivalutazioni. Il documento suggerisce inoltre alla giunta di valutare un’azione giudiziaria per ottenere il risarcimento.



Alla luce di questi elementi, il Partito Democratico ritiene inaccettabile il contenuto della delibera del 28 dicembre, che affermava che “la precedente gestione presenta buoni livelli di affidabilità”. Tale valutazione, secondo il PD, avrebbe potuto favorire la riconferma della TUA, mettendo in gioco un appalto dal valore di circa 35 milioni di euro.

Altro aspetto su cui il partito punta il dito è l’assoluto silenzio del sindaco Francesco Miccichè, il quale non ha ancora espresso alcuna posizione sulla vicenda, né ha chiarito se l’amministrazione avvierà un’azione legale nei confronti della TUA. Per il PD, la mancata denuncia di un’inadempienza così rilevante sarebbe una grave negligenza, poiché la società potrebbe essere automaticamente esclusa dalla nuova gara d’appalto.

Il circolo democratico accusa il sindaco di voler aspettare che il caso cada nel dimenticatoio, ma sottolinea come il Consiglio Comunale, con la seduta del 12 febbraio, abbia preso una posizione unanime, approvando un atto di indirizzo che chiede la rettifica delle valutazioni contenute nella delibera del 28 dicembre.

Il PD denuncia anche un approccio chiuso e poco trasparente da parte della giunta comunale, che tratterebbe il trasporto pubblico come un affare da gestire in ambienti ristretti, senza affrontare le vere problematiche:



Durata e numero delle corse: i mezzi circolano con frequenze insufficienti e spesso non coprono tutte le necessità dell’utenza.

Condizioni dei mezzi e infrastrutture: molte zone della città restano scoperte e non si investe nel miglioramento delle fermate o dei percorsi.

Il partito sottolinea che Agrigento è ancora lontana dagli standard europei, e che il trasporto pubblico non può essere appannaggio delle solite imprese, con costi elevati e un servizio scadente.

Il comunicato del Circolo del Partito Democratico si conclude con un appello: la politica, l’opinione pubblica e la magistratura devono monitorare con attenzione la vicenda, per evitare che gli interessi economici prevalgano sul diritto dei cittadini a un trasporto pubblico efficiente, economico e trasparente.

Secondo il PD, il caso della TUA non può restare impunito, e l’amministrazione ha il dovere morale e politico di garantire chiarezza e responsabilità nelle proprie scelte, per evitare l’ennesima gestione opaca di un servizio essenziale per la città.

