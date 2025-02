La consigliera comunale Anita Alessi entra a far parte di Fratelli d’Italia. L’adesione è stata annunciata dal neo coordinatore cittadino del partito, Giancarlo Granata, che ha espresso soddisfazione per l’ingresso di Alessi nella squadra meloniana. “Si tratta di una scelta che rafforza ulteriormente la presenza di Fratelli d’Italia a Canicattì – ha dichiarato Giancarlo Granata – e che conferma la crescita del nostro partito sul territorio. L’adesione di Anita Alessi è un segnale di fiducia nel nostro progetto politico e nei valori che rappresentiamo. A nome mio e del partito, formulo ad Anita i migliori auguri di un proficuo lavoro”. Anita Alessi, eletta in Consiglio comunale nel 2021, ha spiegato le ragioni della sua scelta: “Ho deciso di aderire a Fratelli d’Italia perché credo nella coerenza, nei principi e nelle battaglie che il partito porta avanti a livello locale e nazionale. Sono pronta a dare il mio contributo per il bene della nostra comunità ”.

