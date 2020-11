Truffa dello specchietto, denunciati un uomo e una donna

Da Canicattì a Sciacca per mettere in atto la cosiddetta truffa dello specchietto. Protagonisti un uomo, e una donna, di Canicattì, con diverse precedenti di polizia.

La polizia di Stato aveva ricevuto due denunce ai danni di ignari automobilisti di Sciacca. Dopo alcune indagini e ricerche, i poliziotti del locale Commissariato, alla periferia della città agrigentina, hanno fermato un’auto con a bordo i due soggetti, ritenuti gli autori delle truffe.

Per i due è scattata sia la denuncia per truffa in concorso, sia una sanzione da 400 euro per violazione del Dpcm, per essersi spostati da un Comune all’altro, senza alcuna valida motivazione.