Si è spacciata per una vicina di casa e con la scusa di recuperare il telefono cellulare caduto sul balcone è riuscita ad entrare nell’appartamento di un’anziana. La pensionata, che con gentilezza aveva aperto la porta d’ingresso, non si è minimamente insospettita ed è caduta nella “trappola” dei delinquenti. Qualcuno, mentre la proprietaria di casa e la falsa vicina erano sul balcone, è riuscito ad accedere nella camera da letto, e dopo aver messo tutto a soqquadro, ha trovato e rubato gioielli e monili d’oro. La pensionata solo in un secondo momento ha fatto l’amara scoperta della razzia. Il bottino è stato quantificato in circa 8 mila euro. Al via le indagini dei poliziotti del Commissariato di Sciacca per provare a risalire ai malviventi.

