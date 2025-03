Arianna Mortelliti presenta il suo nuovo romanzo a Porto Empedocle: “Quel fazzoletto color melanzana”, il secondo lavoro letterario della scrittrice pubblicato da Mondadori. L’evento, che si terrà sabato 22 marzo alle 18:30 ed è stato promosso dall’associazione culturale Oltre Vigata , aprendo ufficialmente il calendario degli appuntamenti culturali del 2025.

Arianna Mortelliti

È nipote di Andrea Camilleri, Arianna Mortelliti es ha scelto di portare avanti la passione per la scrittura con una voce propria, sensibile e narrativa. Cresciuta in un ambiente letterario denso di stimoli, si è affacciata al panorama editoriale con Quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni (2019), romanzo d’esordio pubblicato sempre da Mondadori.

Con Quel fazzoletto color melanzana, l’autrice compie un passo deciso nella direzione del romanzo familiare, con forti tinte gialle, mostrando una maturità stilistica notevole. La sua scrittura affonda nelle dinamiche dei legami familiari, nell’introspezione e nel confronto tra passato e presente, offrendo ai lettori trame dense di emozioni e misteri.

Lara, la protagonista, è una giovane donna costretta a fare ritorno al suo paese d’origine in seguito alla tragica morte dei genitori in un incidente stradale. Un ritorno non solo fisico, ma anche emotivo e simbolico, che la mette di fronte a segreti familiari mai risolti, voci taciute, ombre lasciate dietro le porte chiuse.

Il titolo stesso del libro, Quel fazzoletto color melanzana , porta con sé un’aura di mistero e significati nascosti. Il fazzoletto diventa il simbolo di una verità scomoda, di qualcosa lasciato indietro e mai davvero dimenticato. La narrazione scorre in bilico tra presente e passato, con un ritmo avvincente che spinge il lettore a scoprire insieme a Lara cosa si cela dietro l’apparente tranquillità del paese natale.

La Mortelliti firma così un romanzo profondo, che scava nell’animo umano con discrezione e precisione, offrendo non solo una storia da leggere, ma un universo emotivo in cui riflettere.

La serata vedrà la partecipazione della scrittrice. A dialogare con Arianna Mortelliti ci saranno Antonio Panzica, medico e ShowMad, noto per aver vinto lo Zelig Open Mic Tour Palermo, e Don Antonio Porretta, vicario parrocchiale della Chiesa Madre – Santa Croce di Porto Empedocle.

La moderazione è stata affidata a Danilo Verruso , presidente dell’associazione Oltre Vigata

Danilo Verruso ha annuciato che quello con Arianna Mortelliti è solo il primo di una lunga serie di appuntamenti: i “Percorsi d’Inchiostro”, previsti per il 5, 9, 19 aprile e il 4, 6, 9, 22 maggio, e la presentazione del libro di Salvatore Requirez, Il leone di Palermo, fissata per il 17 maggio.

In cantiere anche la “10ª Fiera delle associazioni – Un libro alla volta”, inserita nel calendario nazionale degli eventi dedicati al Centenario di Andrea Camilleri: un’occasione per celebrare la memoria attraverso nuove voci.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp