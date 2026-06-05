Ancora una truffa messa a segno nell’Agrigentino con le modalità del finto carabiniere. Questa volta a cadere nel raggiro è stata una ultrasettantenne di Aragona. L’anziana è stata contattata telefonicamente da un finto carabiniere che le ha raccontato di presunti guai della figlia che rischiava d’essere arrestata da un momento all’altro.

Il truffatore ha invitato così la pensionata a consegnare soldi e oggetti preziosi per evitare che la congiunta finisse in carcere. La donna, poco dopo, ha consegnato 1.000 euro in contanti e numerosi oggetti d’oro ad un malvivente che si è presentato davanti la porta di casa.

Soltanto in un secondo momento ha capito di essere stata raggirata. Al via le indagini dei veri carabinieri per risalire ai balordi.

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