E’ stata avvicinata e scippata del portafoglio. E’ accaduto, in via Re Federico a Ribera, ieri mattina. Vittima una pensionata ottantenne che stava percorrendo la strada da sola. All’improvviso è stata aggredita da una giovane donna che le ha “strappato” dalle mani l’accessorio, contenente circa 40 euro.

La malvivente arraffato il portafogli è scappata con una moto guidata da un complice. L’anziana, s’è sentita male ed è stata soccorsa, e portata al pronto soccorso dell’ospedale Fratelli Parlapiano, con un’ambulanza del 118.

Dopo le cure necessarie è stata dimessa, ed ha presentato la denuncia, a carico di ignoti, ai carabinieri della tenenza cittadina. E i militari hanno, naturalmente, subito avviato le indagini.

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