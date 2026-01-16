La truffa è fallita. Almeno questa volta. Una coppia di pensionati, lui 83 anni e la moglie di 78 anni, di Castrofilippo, ha ricevuto una telefonata sull’utenza fissa da un uomo che spacciandosi per maresciallo dei carabinieri ha riferito loro che la propria figlia era stata arrestata dopo aver provocato un gravissimo incidente stradale. Volevano però aiutarla. Motivo per il quale servivano soldi o in mancanza preziosi. I due anziani hanno accettato di far arrivare a casa loro l’incaricato, ma poco prima di consegnare denaro e gioielli hanno capito che qualcuno stava provando a raggirarli.

Forse si sono ricordati delle tante campagne di prevenzione fatte proprio dai militari dell’Arma, anche attraverso le farmacie. Le vittime di turno non hanno abboccato e appena il malvivente ha suonato alla porta di casa è stato letteralmente cacciato via.

Marito e moglie, dopo un po’, hanno scoperto che la figlia non soltanto non aveva provocato nessun incidente stradale, ma che non era stata proprio coinvolta in nulla di simile. Ai due anziani non è rimasto altro da fare che presentarsi alla caserma dei carabinieri della Stazione di Castrofilippo. Quindi hanno formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di tentata truffa. E anche in questo caso i militari dell’Arma hanno avviato le indagini per cercare di identificare i balordi che hanno provato a raggirare la coppia di pensionati.

