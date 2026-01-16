Sono stati identificati i partecipanti alla rissa di sabato scorso in piazza Libertà, a Santa Margherita di Belice. Si tratta di quattro giovani di Ribera denunciati dai carabinieri. La segnalazione era arrivata al 112, ma all’arrivo dei militari i protagonisti si erano già dileguati.

Le indagini hanno permesso di identificarli e ricostruire la zuffa. L’episodio ha richiamato l’attenzione della Prefettura di Agrigento, che nei giorni scorsi ha riunito a Santa Margherita di Belice il Comitato per l’ordine e la Sicurezza pubblica con la partecipazione dei sindaci del territorio.

