Ancora, l’ennesima, truffa dei finti maresciallo dei carabinieri e avvocato in provincia di Agrigento. Questa volta a finire nella “rete” dei balordi è stata una pensionata di 72 anni di Sant’Angelo Muxaro. Il copione è sempre lo stesso. L’anziana ha ricevuto una telefonata in cui le si comunicava che il figlio aveva provocato un incidente stradale e che se avesse voluto evitare l’arresto avrebbe dovuto pagare.

Poco dopo si è presentato un sedicente avvocato alla porta dell’abitazione al quale la pensionata ha consegnato tutti i soldi che aveva. Secondo una prima ricostruzione il bottino portato via dal truffatore ammonterebbe ad oltre 10 mila euro. L’anziana, poco dopo, ha scoperto la verità: nessun incidente stradale, il figlio stava benissimo. E a questo punto non ha potuto far altro che raccontare tutto ai veri carabinieri. Sono state avviate le indagini per provare a identificare i responsabili.

